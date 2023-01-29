«Снижение уровня бедности»: Владимир Путин поручил обеспечить увеличение роста реальных зарплат

Стало известно о поручении Владимира Путина правительству России. Оно затронет изменение качества жизни граждан страны.

В первую очередь должны увеличиться зарплаты россиян. Далее глава государства собирается улучшить показатели рождаемости и снизить уровень неравенства населения по доходам.

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«... До 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: <...> рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости», – процитировали Путина в kremlin.ru.

Срок исполнения президент обозначил первое марта 2023 года. Далее действия будут выполняться один раз в месяц. Ответственным в этом деле станет Михаил Мишустин.