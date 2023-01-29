Незаконные действия: Центральный банк России накажет провинившиеся кредитные учреждения

Стало известно, почему провинились Альфа-Банк, Райффайзенбанк, «Открытие», МТС Банк и другие организации перед ЦБ.

Оказалось, Банк России хочет привлечь к административной ответственности четыре кредитных учреждения. Также провинились микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс», микрокредитная компания «Купи не копи» и страховая компания «Росгосстрах».

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Компании могут получить штраф 30 тыс. до 50 тыс. рублей. за незаконное получение или предоставление данных из кредитной истории граждан. Об этом рассказали в banki.ru.