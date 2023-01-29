Три ошибки: специалист рассказал, какие промахи допускают люди после получения зарпалаты

Стало известно об ошибках, которые допускают россияне при обращении с деньгами. Независимый финансовый эксперт Сергей Макаров назвал три оплошности.
Многие тратят все сразу, только получив зарплату. И в этом специалист видит первую ошибку.
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«Вторая – обращаться за ненужными кредитами, потому что такая нагрузка сильно усложнит жизнь. По кредитам нужно отдавать не более четверти доходов. Третья ошибка – не вести учет своих расходов, что приводит к первой и второй ошибкам», – рассказал Сергей Макаров в беседе с gazeta.ru.
Эксперт порекомендовал россиянам формировать «подушку безопасности». При этом сумма отложенных денег должна составлять от 3 до 6, максимум 12 сумм ежемесячных затрат.
Например, ранее эксперты высказали беспокойство по поводу курса доллара в начале февраля.