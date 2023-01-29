Три ошибки: специалист рассказал, какие промахи допускают люди после получения зарпалаты

Стало известно об ошибках, которые допускают россияне при обращении с деньгами. Независимый финансовый эксперт Сергей Макаров назвал три оплошности.

Многие тратят все сразу, только получив зарплату. И в этом специалист видит первую ошибку.

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