Доллар укрепится, но скачка не будет: аналитик рассказал, что станет с рублем в феврале

Примечательно, что рост составит не больше 5%, считает специалист.Он уверен, что большой рост мало вероятен из-за торгового баланса России, который находится в прежнем состоянии.

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Григорьев пояснил, что экспорт РФ остается значительным, а импорт растет несильно.

«Если мы считаем от 69 за доллар, то он максимум может вырасти где-то на 3-4 рубля. Евро сейчас около 75, соответственно, 5 процентов — это примерно 3,75 рубля», — объяснил эксперт, пишет «Лента».

Однако он добавил, что если рост все-таки произойдет, то будет скорректирован правительством в ближайшее время.