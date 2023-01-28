Доллар укрепится, но скачка не будет: аналитик рассказал, что станет с рублем в феврале

Доллар в 2022 году совершил резкое падение. В какой-то момент он даже сравнялся с евро. И постепенно рубль укрепился. И в итоге один доллар стоит меньше 70 рублей. Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, чего ждать в феврале. Он считает, что доллар укрепится, но большого скачка не будет.
Примечательно, что рост составит не больше 5%, считает специалист.Он уверен, что большой рост мало вероятен из-за торгового баланса России, который находится в прежнем состоянии.
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Григорьев пояснил, что экспорт РФ остается значительным, а импорт растет несильно.
«Если мы считаем от 69 за доллар, то он максимум может вырасти где-то на 3-4 рубля. Евро сейчас около 75, соответственно, 5 процентов — это примерно 3,75 рубля», — объяснил эксперт, пишет «Лента».
Однако он добавил, что если рост все-таки произойдет, то будет скорректирован правительством в ближайшее время.