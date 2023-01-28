Придется сделать важный шаг: работающим пенсионерам рассказали, как получить две выплаты сразу

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Однако многие продолжают работать даже в пожилом возрасте. И они получают не только пенсию, но и зарплату. Однако работающий пенсионер после увольнения имеет право получить две выплаты сразу.
Подробности рассказала юрист Ирина Сивакова. Она подчеркнула, что на таких граждан распространяться правила как законодательного, так и социального законодательства.
По словам эксперт, если пенсионер покидает работу, то ему положены выплаты от работодателя. Речь также идет о зарплате за отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск. А если пенсионер отработал неполный год, то нужно знать, что работодатель может потребовать возмещения переплаты отпускных.
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Пенсионеры, которые уволились, могут еще получить выплаты от Социального фонда России. Те, кто получают страховые выплаты, переходят в категорию неработающих пенсионеров и получают право на индексацию пособий. Для этой категории граждан также начнут действовать социальные выплаты, в числе которых доплата до прожиточного минимума и прибавка за 30 лет сельского стажа.
«Поэтому в случае увольнения они имеют право получить выплаты в рамках сразу двух отраслей права — и как работники, и как пенсионеры», — пояснила Ирина в своем Дзен-канале.