33 тысячи рублей «плюсом» к пенсии: пожилых граждан обрадовали неожиданным решением

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Отмечается, что речь идет об определенной сумме, которую увеличили в Тульской области, пишет MK.RU. Эти деньги могут получить те, кому положена ежемесячная социальная выплата почетному гражданину Тулы. Уже с 1 апреля 2023 года такая выплата составит 33 368 рублей.

Стоит добавить, что документ уже официально опубликован. Индексация произойдет с применением коэффициента 1,055.