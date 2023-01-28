33 тысячи рублей «плюсом» к пенсии: пожилых граждан обрадовали неожиданным решением

В России существует множество выплат, которые положены разным категориям граждан. Некоторые доплаты положены жителям определенных городов. Россиянам рассказали о том, что выросла денежная выплата, которая полагается некоторым гражданам, в том числе и пенсионерам.
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Отмечается, что речь идет об определенной сумме, которую увеличили в Тульской области, пишет MK.RU. Эти деньги могут получить те, кому положена ежемесячная социальная выплата почетному гражданину Тулы. Уже с 1 апреля 2023 года такая выплата составит 33 368 рублей.
Стоит добавить, что документ уже официально опубликован. Индексация произойдет с применением коэффициента 1,055.