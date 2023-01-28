Указ утвержден: с 1 февраля беременные и рожавшие россиянки начнут получать на 20 тысяч рублей больше

Отмечается, что если в феврале 2023 года женщина родит ребенка, то получит больше указанных выплат на 11,5 тысячи рублей, а жена военнослужащего – на 20,4 тысячи рублей, об этом пишет «Прайм».

Также Лебединская рассказала, что будут проиндексированы все выплаты по инвалидности, а следующая индексация намечена на апрель 2023 года.