Указ утвержден: с 1 февраля беременные и рожавшие россиянки начнут получать на 20 тысяч рублей больше

В России достаточно высокая рождаемость. В 2022 году к декабрю родилось 1 197 837 младенцев. В стране существуют выплаты для беременных россиянок, а такж для тех, кто родил. С 1 февраля в России проиндексируют более 40 выплат, из которых большинство предназначено для женщин в положении или с детьми.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что пособие по беременности и родам вырастет с 767,72 до 859,08 рублей. Также станет больше единовременное пособие при рождении ребенка – его размер подскочит с 20472 до 22909 рублей. В списке оказались и пособия: для беременной жены военнослужащего по призыву (с 32420 до 36278 рублей), ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет – его размер увеличится с 7677 до 8591 рублей и пособии для жен военнослужащих по призыву – рост планируется с 13894 до 15548 рублей.
Отмечается, что если в феврале 2023 года женщина родит ребенка, то получит больше указанных выплат на 11,5 тысячи рублей, а жена военнослужащего – на 20,4 тысячи рублей, об этом пишет «Прайм».
Также Лебединская рассказала, что будут проиндексированы все выплаты по инвалидности, а следующая индексация намечена на апрель 2023 года.