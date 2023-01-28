«Заметно ограничивает позитивный эффект»: эксперты высказали беспокойство по поводу курса доллара в начале февраля

Специалист по финансам оценил риск взлета доллара к третьему февраля.

Аналитик Денис Буйволов отметил, что курс доллара может вырасти до 71 рубля.

«Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 68-71. Поддержка рубля со стороны налогового периода остается позади, при этом сил российской валюте начал придавать ценовой импульс роста цен на нефть», – отметил аналитик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Brent не оставляет попыток преодолеть планку $90 за баррель, и, если это произойдет, технически будет открыт путь в район $97 за баррель. Вместе с тем геополитический дисконт на российскую нефть по-прежнему заметно ограничивает позитивный эффект от роста цен на рублевые активы», – добавил эксперт в беседе с kommersant.ru.