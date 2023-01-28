«Не все знают»: эксперт уведомила тех, кто хочет получить накопительную часть пенсии

Стало известно, что накопительную пенсию можно получить до выхода на заслуженный отдых.
Выплаты можно заказать до наступления пенсионного возраста. Однако не все россияне знают об этом.
«Можно ли досрочно получить накопительную пенсию? Можно. И не все знают, что одновременно с назначением досрочной страховой пенсии по старости у граждан появляется право на назначение накопительной пенсии», – отметила сенатор.
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«Многие полагают, что это возможно только при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», – добавила эксперт в своем Telegram-канале.
Однако претендовать на досрочную пенсию могут не все категории граждан. Врачи, учителя и работающие в тяжелых или опасных условиях труда россияне входят в срок претендентов.
Бибикова добавила, что для получения досрочной пенсии в этом году понадобятся 14 лет страхового стажа и 25,8 индивидуальных пенсионных коэффициента.
Напомним, ранее аналитики сделали прогноз курса российской валюты на следующей неделе.