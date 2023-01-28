«Не все знают»: эксперт уведомила тех, кто хочет получить накопительную часть пенсии

Однако претендовать на досрочную пенсию могут не все категории граждан. Врачи, учителя и работающие в тяжелых или опасных условиях труда россияне входят в срок претендентов.

Бибикова добавила, что для получения досрочной пенсии в этом году понадобятся 14 лет страхового стажа и 25,8 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Напомним, ранее аналитики сделали прогноз курса российской валюты на следующей неделе.