Деньги поступят сразу! Пенсионеров ждет приятный сюрприз с 30 января — у счастливчиков должна быть карта определенного банка

Пожилых граждан, регулярно покупающих в аптеках, уже с 30 января ждет приятный денежный сюрприз от банка ВТБ. Для клиентов-пенсионеров один из крупнейших российских банков запустил возможность получать возврат средств при покупке в аптеках.
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Нюансов в этой истории два. Первый — нужно стать клиентом банка ВТБ, а второй — иметь учетную запись на портале госуслуг.
При соблюдении условий, граждане смогут выводить бонусы за покупки в аптеках на свою карту и тратить по своему усмотрению.
«Всем, кто переведет процесс получения пенсии на карту, банк обещает зачислять по два процента от всех покупок в категории аптека обратно на карту. Деньги будут приходить в виде мультибонусов, которые можно будет потратить по своему усмотрению. При этом лекарства в аптеке должны быть оплачены этой картой «Мир», чтобы бонусы были зачислены», – рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева PRIMPRESS.