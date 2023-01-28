«Рубль может укрепиться»: аналитики рассказали, когда доллар сдаст позиции

Российская валюта росла, но под конец недели сбавила обороты. Рубль упал на 20 копеек по отношению к доллару.

Теперь россиянам интересно, когда рубль укрепится и «побьет» доллар.

Аналитики дали утешительный прогноз на следующую неделю. После 30 января экономические новости обрадуют россиян.

«Пик текущего налогового периода приходится на 30 января, и во второй половине недели рубль может укрепиться», – заявили аналитики банка «Санкт-Петербург» в беседе с profinance.ru.

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