Покупателей Wildberries и Ozon предупредили: приложения маркетплейсов не так просты, как кажется — что не так

Специалисты Роскачества проверили мобильные приложения популярных интернет-магазинов, среди которых Wildberries и Ozon и сделали неутешительные выводы: электронные версии маркетплейсов далеки от идеала.

Другие новости ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Тестирование функционала проводилось по 149 критериям с позиции обычных пользователей. Худшим стало приложение магазина AliExpress. В нем специалисты увидели низкую адаптацию для людей с ограниченными возможностями и отсутствие VPN-анализатора, тогда как в других приложениях это есть.

Среди минусов Wildberries эксперты отметили малоинформативную форму заказа, невозможность быстрого удаления аккаунта и нехватку оперативной связи с поддержкой.

Пальму первенства получило мобильное приложение Ozon, но и в нем специалисты увидели минусы. Это отсутствие авторизации через соцсети и формы обратной связи.

По материалам Роскачества