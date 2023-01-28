Как увеличить пенсию без бумажной волокиты — усилий минимум, зато какой результат!

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Рекомендация актуальна не для всех пенсионеров.

У некоторых россиян может резко увеличиться пенсия, и возможно это только по решению самого гражданина.

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Речь идет об индексации после увольнения. Если работающий пенсионер пропускает индексации, то при прекращении трудовой деятельности ему положено увеличение ежемесячной выплаты. Ее полный размер начисляется с первого числа месяца, следующего за тем, когда было увольнение.

«Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре фонд получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится.

В ноябре фонд примет решение о возобновлении индексации, в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь», — говорится на сайте Социального фонда.

Ранее было объявлено, что пожилые граждане с пенсией меньше 23 тысяч рублей получат надбавку.

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