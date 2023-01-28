Как увеличить пенсию без бумажной волокиты — усилий минимум, зато какой результат!

У некоторых россиян может резко увеличиться пенсия, и возможно это только по решению самого гражданина.

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Речь идет об индексации после увольнения. Если работающий пенсионер пропускает индексации, то при прекращении трудовой деятельности ему положено увеличение ежемесячной выплаты. Ее полный размер начисляется с первого числа месяца, следующего за тем, когда было увольнение.