Володина рассказала, одежду каких цветов надо носить с 30 января по 5 февраля, чтобы не отвернуть фортуну

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Астролог дала свежие рекомендации.

Астролог Василиса Володина назвала цвет, который, как магнит притянет удачу в последние дни января — начале февраля. Причем этот оттенок универсален: он подойдет для повседневных походов, так и для деловых встреч.

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«Чернильная синь этих дней рифмуется с благородными и деловыми образами, но на самом деле отражает сущность водной Венеры - чувствительной, глубокой, эмпатичной», — сообщила Володина в своем телеграмм-канале.

Астро-палитра от Василисы Володиной. Фото: соцсети

Кстати, недавно Василиса Володина опубликовала большой гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака. Ищите на нашем сайте много новостей по теме.

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