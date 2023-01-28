Володина рассказала, одежду каких цветов надо носить с 30 января по 5 февраля, чтобы не отвернуть фортуну

Астролог Василиса Володина назвала цвет, который, как магнит притянет удачу в последние дни января — начале февраля. Причем этот оттенок универсален: он подойдет для повседневных походов, так и для деловых встреч.

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