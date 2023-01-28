«Смело повышают цены»: специалист сообщил о подорожании туров в Турцию

Стало известно, как изменятся цены на поездки в Турцию к лету.

Туроператоры уверены, что после закрытия акции раннего бронирования мест отдыха на летний период цены заметно увеличатся.

Изменяется стоимость тура в Турцию уже с конца февраля.

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«Отели уверены в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаем путевки по расценкам лета 2022 года, но, когда акция раннего бронирования закончится, они будут гораздо выше. На конец февраля стоимость уже плавно повышается – примерно на 30 процентов от того, что было год назад», – процитировали эксперта в ria.ru.