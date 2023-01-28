В Роскачестве рассказали, с чем не рекомендуется сочетать вино

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит употреблять вместе с винами.
Эксперты уверяют, что некоторая еда просто несовместима с данным видом алкоголя.
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«Брюссельская капуста имеет в составе сероорганические соединения, из-за которых появляется привкус земли и ореховые оттенки, которые не лучшим образом сочетаются с вином. Аналогично с чесноком и брокколи», – поделилась Буняева с ria.ru.
Не советует эксперт добавлять к вину артишоки и спаржу. Спаржа может оставить металлический привкус во рту. При этом при подаче спаржи с соусом или обжаренной в масле, она становится пригодной для плотных сортов вин.
Напомним, ранее сообщили о появлении в феврале системы по контролю товаров с истекшим сроком годности.