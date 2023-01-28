В Роскачестве рассказали, с чем не рекомендуется сочетать вино

Не советует эксперт добавлять к вину артишоки и спаржу. Спаржа может оставить металлический привкус во рту. При этом при подаче спаржи с соусом или обжаренной в масле, она становится пригодной для плотных сортов вин.

Напомним, ранее сообщили о появлении в феврале системы по контролю товаров с истекшим сроком годности.