В Роскачестве рассказали, с чем не рекомендуется сочетать вино

Алкоголь

Алкоголь. Фото: Global Look Press 

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции организации Олеся Буняева поделилась экспертным мнением.

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит употреблять вместе с винами.

Эксперты уверяют, что некоторая еда просто несовместима с данным видом алкоголя. 

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«Брюссельская капуста имеет в составе сероорганические соединения, из-за которых появляется привкус земли и ореховые оттенки, которые не лучшим образом сочетаются с вином. Аналогично с чесноком и брокколи», – поделилась Буняева с ria.ru.

Не советует эксперт добавлять к вину артишоки и спаржу. Спаржа может оставить металлический привкус во рту. При этом при подаче спаржи с соусом или обжаренной в масле, она становится пригодной для плотных сортов вин.

Напомним, ранее сообщили о появлении в феврале системы по контролю товаров с истекшим сроком годности.

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