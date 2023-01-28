При регулярном употреблении: нутрициолог рассказала, почему не стоит исключать из рациона кофе

Эксперт объяснила, что кофе может оказаться полезным для организма даже при регулярном употреблении.
Вот только речь идет о натуральном кофе. Капучино и латте, а также растворимый кофе не подойдут.
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Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение органическим сортам кофе.
Во-первых, специалист напомнила о содержании в кофе антиоксидантов.
Во-вторых, при регулярном употреблении кофе давление понижается.
В-третьих, кофе улучшает показатели холестерина и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Конечно, если пить напиток в умеренном количестве.
«Употребление от 1 до 4-х чашек кофе в день снижает риск развития болезни Паркинсона на 47%», – добавили в vnimanie.pro.