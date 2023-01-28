При регулярном употреблении: нутрициолог рассказала, почему не стоит исключать из рациона кофе

Эксперт объяснила, что кофе может оказаться полезным для организма даже при регулярном употреблении.

Вот только речь идет о натуральном кофе. Капучино и латте, а также растворимый кофе не подойдут.

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Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение органическим сортам кофе.