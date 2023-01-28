При регулярном употреблении: нутрициолог рассказала, почему не стоит исключать из рациона кофе

Кофейные зерна

Кофейные зерна. Фото: Global Look Press 

Биохимик Екатерина Новикова поделилась необычными фактами о напитке.

Эксперт объяснила, что кофе может оказаться полезным для организма даже при регулярном употреблении.

Вот только речь идет о натуральном кофе. Капучино и латте, а также растворимый кофе не подойдут.

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Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение органическим сортам кофе.

Во-первых, специалист напомнила о содержании в кофе антиоксидантов. 

Во-вторых, при регулярном употреблении кофе давление понижается.

В-третьих, кофе улучшает показатели холестерина и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Конечно, если пить напиток в умеренном количестве.

«Употребление от 1 до 4-х чашек кофе в день снижает риск развития болезни Паркинсона на 47%», – добавили в vnimanie.pro.

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