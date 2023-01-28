Предположительно через неделю: стало известно, когда KFC снова станет Rostic's

Стало известно, что скоро распахнет двери перед посетителями обновленный KFC. И называться заведение будет Rostic's.

Сеть ресторанов быстрого питания в прошлом уже имела такое название.

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Оказалось, через неделю или чуть больше первый ресторан Rostic's порадует своих клиентов.