Предположительно через неделю: стало известно, когда KFC снова станет Rostic's

Стало известно, что скоро распахнет двери перед посетителями обновленный KFC. И называться заведение будет Rostic's.
Сеть ресторанов быстрого питания в прошлом уже имела такое название.
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Оказалось, через неделю или чуть больше первый ресторан Rostic's порадует своих клиентов.
«По нашей информации, через неделю-полторы свои двери распахнет ресторан на Маяковской. Остальные – через пару дней после него. У сети изменился логотип с улыбчивого полковника Сандерса на большую букву «R», а на столах теперь красуются петухи. Меню и стандарты обучения останутся теми же», – отметили в Telegram-канале Mash.
Напомним, ранее стало известно, что KFC приостанавливает работу и придумывает новый логотип.