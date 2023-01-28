«Столкновение интересов неизбежно»: что важно совершить 28 января, рассказала Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети

Василиса Володина. Фото: соцсети

Новый прогноз на день телеведущая дала людям.

Астролог Василиса Володина на 28 января дала свой астропрогноз. Исследователь заявила, что новый день месяца подходит для того, чтобы изменить окружающий мир под себя.

«Если вы считаете, что рабочие обязанности в коллективе распределены несправедливо — предложите свой вариант и будьте готовы его обосновать. Раздражают переработки — подумайте, какая мысль или привычка мешает отстоять свои выходные или организовать рабочее время эффективно.

Порой столкновение интересов неизбежно, и без вашего волевого усилия окружающие будут и дальше сидеть на шее, свесив ножки», - объяснила астролог.

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