«Существуют дополнительные материальные выплаты»: эксперт рассказал о малоизвестных льготах для людей с низкими доходами

Стало известно о пособиях для малоимущих, о которых осведомлен далеко не каждый.

Финансовый консультант Татьяна Волкова напомнила, что в России существует ряд мер государственной поддержки. Однако россияне часто об этом просто не знают.

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