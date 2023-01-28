«Существуют дополнительные материальные выплаты»: эксперт рассказал о малоизвестных льготах для людей с низкими доходами

Деньги

Выплаты. Фото: Global Look Press 

Инвестор Татьяна Волкова поделилась важной информацией с россиянами.

Стало известно о пособиях для малоимущих, о которых осведомлен далеко не каждый.

Финансовый консультант Татьяна Волкова напомнила, что в России существует ряд мер государственной поддержки. Однако россияне часто об этом просто не знают.

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«Для малоимущих действительно существуют дополнительные материальные выплаты в зависимости от той сферы, в которой человек работает. Все устанавливается в рамках регионального законодательства», – рассказала финансовый консультант в беседе с vnimanie.pro.

К слову, эксперт назвала дополнительные выплаты к заработной плате при условии суммы за труд ниже прожиточного минимума. Также Волкова рассказала о бесплатном питании в школе для детей из малоимущих семей, дополнительной стипендии в университете, компенсации проезда к местам отдыха и учебы. 

 

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