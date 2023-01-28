«За вами наблюдают»: Глоба предупредила один знак зодиака о контроле в феврале

В жизни Овна настало время постановки целей, заявила Тамара Глоба в своем новом астропрогнозе на февраль. В первой декаде месяца этому знаку зодиака звезды советуют разработать план действий, который приведет к намеченному

«Вам будут помогать люди, который вас любят. За спиной – мощная поддержка, добрый силы, добрые любящие вас люди помогают, поддерживают и продвигают ваши идеи. За вами наблюдают, вас контролируют, но этот добрый контроль готовит вам новые возможности», - озвучила предсказание звезд Глоба.

Параллельно Овны будут ощущать суету, которая касается бытовых вопросов. Во второй половине февраля у них начнется период, когда состоятся интересные проекты, стартуют новые дела, откроются перспективы с будущими заработками, переездами.

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