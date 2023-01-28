Эпоха «инфоцыган»: предприниматель рассказала, почему люди массово стали терять средства

Стало известно, почему люди стали терять деньги в погоне за «прочной почвой».

В непростое для всех время некоторые обращаются за помощью не к аналитикам и статистическим данным, а просят совета у магов и колдунов.

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Из-за решения получить прогноз на будущее самым простым способом люди становятся жертвами мошенников. Именно поэтому эксперт посоветовала не общаться за помощью к «инфоцыганам». Стоит тратить деньги на свое саморазвитие.