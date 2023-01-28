Достаточно одной таблетки: отстирать кухонные полотенца до блеска поможет это средство

Первые помощники хозяйки на кухне – полотенца и прихватки, а потому им достается больше всех. Грязь, жир, гарь – чего только не найти на ткани после активной готовки. Поэтому стирать эти вещи приходится часто, но не с первого раза загрязнения поддаются очистке.

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Меж тем, до блеска кухонные полотенца отстирывает одна таблетка. Достаточно замочить в полулитре воды посудомоечную таблетку, погрузить грязные прихватки в раствор на час и затем постирать в машинке или на руках. Полотенца будут как новые!

По материалам сайта Pensnews