«Свято место пусто не бывает»: Глоба предсказала развод этому знаку зодиака в феврале - что делать, чтобы избежать?

Тамара Глоба дала подробный астропрогноз всем знакам зодиака. Одному из них она предсказала вероятность развода. Избежать разрыва в отношениях можно, если прислушаться к советам звездочета.

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Глоба разъяснила Девам, что февраль – месяц семьи. Именно его первую половину следует посвятить детям и родным. Очень важно не оставлять без внимания любимого человека и помогать ему.