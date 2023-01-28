«Свято место пусто не бывает»: Глоба предсказала развод этому знаку зодиака в феврале - что делать, чтобы избежать?

Гороскоп

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Нужно обратить внимание на этот момент.

Тамара Глоба дала подробный астропрогноз всем знакам зодиака. Одному из них она предсказала вероятность развода. Избежать разрыва в отношениях можно, если прислушаться к советам звездочета.

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Глоба разъяснила Девам, что февраль – месяц семьи. Именно его первую половину следует посвятить детям и родным. Очень важно не оставлять без внимания любимого человека и помогать ему.

«Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с семьей. Сейчас они на первом месте, и ваша задача – им помогать во всем. Ваши партнеры поднимаются, жизнь их меняется, и нужно в ней обязательно участвовать. Потому что если не вы, то свято место не бывает пусто, его займет кто-то другой», - предупредила Глоба в прогнозе на YouTube.

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