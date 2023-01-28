«Внимание в пути и за рулем»: Глоба сделал предупреждение про 29 января

В последнее воскресенье января, 29 числа, астролог Богдан Глоба советует людям соблюдать осторожность на дорогах. Он дал астропрогноз людям, в котором объяснил, как лучше провести этот день, чтобы избежать каки-либо сложностей и последствий. В telegram-канале исследователь объяснил, как именно следует поступить.

«Воскресенье прикроет полутень 9 лунного дня. Постарайтесь провести время на нейтральной волне и снизить активность до минимума. Внимание в пути и за рулем. Проведите время с близкими», - посоветовал эксперт.

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