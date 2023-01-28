Это средство из аптеки за 23 рубля отмывает любую сковородку: экономия денег и времени

Многие современные хозяйки в попытке найти идеальное чистящее средство от гари и жира укоренились во мнении, что оно обязательно должно быть очень дорогим. Однако, в народе давно используют копеечную аптечную жидкость, которая на раз отмывает любую грязь от сковородки.

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Как сообщает сайт Pensnews, это чудо-средство – старый знакомый нашатырный спирт. Цена на водный раствор аммиака начинается от 23 рублей, но эффект не сравнится ни с какой другой бытовой химией.

Причем, для мытья потребуется всего 1 чайная ложка спирта. Поскольку ее нужно разбавить литром теплой воды, затем опустить на некоторое время в получившийся раствор сковородку или пригоревший противень. Если утварь загрязнена слишком сильно, подержите в воде подольше.