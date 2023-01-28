«Не бойтесь решений»: Глоба 28 января сделал заявление – касается каждого

Астролог Богдан Глоба, сын знаменитых исследователей Павла и Тамары Глоба, дал прогноз на новый день января. В последнюю субботу месяца 28 числа эксперт рассказал, что ждет людей в эти сутки, а также дал рекомендации, как лучше вести себя в обозначенных обстоятельствах. Свое заявление, которое касается каждого, астролог сделал в Telegram-канале.

«Суббота предоставляет отличные возможности для людей творческих и активных. Ищите вдохновение во всем, что вас окружает, и не бойтесь смелых решений. Отличный день для покупок», - написал Глоба-младший.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»