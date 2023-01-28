Зимнее безумие: синоптики рассказали об ухудшении погоды в некоторых регионах

Синоптики рассказали об ухудшении погоды в ряде регионов в выходные. Для жителей многих городов прогноз оказался нерадостным.
В южной части России природа буквально сойдет с ума. В Краснодаре 28 января прогнозируется дождь со снегом. Температура воздуха составит порядка плюс пяти градусов, это непривычно для столицы Кубани. Ночью похолодает до минус двух.
Мрачная погода ожидает и жителей Дальнего Востока и Сибири. Там сохранятся морозы и начнутся сильные снегопады.
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На Камчатке ожидается метель. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Метель в выходные также вероятна Красноярском крае, Хакасии и Томской области, пишет «А теперь внимание!».
В центральных регионах страны температура опустится днем до минут пяти градусов, а ночью - до минус восьми. Возможен снег, также отметили синоптики.