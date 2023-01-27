Денежки любят счет: психолог рассказала, как научить ребенка экономить

Психолог рассказала родителям, как легко научить своего ребенка экономить. По мнению эксперта, во время воспитания малыша необходимо с ранних лет привить ему способность беречь денежки.

При этом Гузель Сафина подчеркнула, что делать это лучше в формате игры.

Главной причиной неумения ребенка тратить деньги часто является отсутствие финансовой грамотности семьи. Психолог посоветовала родителям при своем чаде не разбрасываться деньгами. Лучше всего создать для ребенка игру, благодаря которой он привыкнет экономить.

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