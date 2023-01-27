Денежки любят счет: психолог рассказала, как научить ребенка экономить

Психолог рассказала родителям, как легко научить своего ребенка экономить. По мнению эксперта, во время воспитания малыша необходимо с ранних лет привить ему способность беречь денежки.
При этом Гузель Сафина подчеркнула, что делать это лучше в формате игры.
Главной причиной неумения ребенка тратить деньги часто является отсутствие финансовой грамотности семьи. Психолог посоветовала родителям при своем чаде не разбрасываться деньгами. Лучше всего создать для ребенка игру, благодаря которой он привыкнет экономить.
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К примеру, при походе в супермаркет можно четко озвучивать, сколько стоит тот или иной товар. По мнению специалиста, очень важно выделять, почему вы выбрали именно этот продукт, а не его аналог. На кассе в магазине можно разрешить ребенку расплатиться наличными — так он сможет визуально оценить стоимость покупки, пишет портал «А теперь внимание!».
Также можно, находясь в магазине, попросить чадо найти товар подешевле. Это разбудит в нем азарт к экономии. После того, как ребенку исполнится 6–7 лет, нужно ограниченно выделять ему деньги, чтобы он учился распределять расходы.