Что ждет рубль в самое ближайшее время: эти цифры вызовут трепет даже у людей с крепкими нервами – новый курс валют

Банк России опубликовал официальный курс валют после завершения торгов на Московской бирже в эту пятницу, 27 января.

Действовать он будет в течение трех ближайших дней - 28, 29 и 30 января.

Рубль вновь продолжил снижаться. Правда, на этот раз обошлось без скачков. Национальная валюта продемонстрировала плавное движение вниз.

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