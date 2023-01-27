Что ждет рубль в самое ближайшее время: эти цифры вызовут трепет даже у людей с крепкими нервами – новый курс валют

Банк России опубликовал официальный курс валют после завершения торгов на Московской бирже в эту пятницу, 27 января.
Действовать он будет в течение трех ближайших дней - 28, 29 и 30 января.
Рубль вновь продолжил снижаться. Правда, на этот раз обошлось без скачков. Национальная валюта продемонстрировала плавное движение вниз.
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Итак, официальный курс доллара к рублю повысился на 21 копейку – до 69,33 рубля. Евро регулятор повысил на 7 копеек – до 75,40 рубля.
Официальный курс юаня незначительно повысился – на 0,0034 рубля – до 10,25 рубля.
По материалам sportkp.ru.