Дирижер Владимир Федосеев отметил двойной юбилей рядом концертов

В Большом зале Московской консерватории имени Чайковского состоялись концерты народного артиста СССР, дирижера Владимира Федосеева и Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Прозвучали произведения Листа, Римского-Корсакова, Рахманинова и Чайковского.

Выступления были приурочены к двойному юбилею: маэстро недавно исполнилось 90 лет, почти 50 из которых он является бессменным руководителем оркестра.

«Я очень люблю своих музыкантов и горжусь ими, страдаю, когда музыканты уходят… Пятьдесят лет мы работаем вместе! Срок большой. Когда я выхожу на концерт, меня и сама публика и музыканты вдохновляют! И музыка, конечно! Я питаюсь музыкой, я ее ем, съедаю. Для меня она каждый раз разная. Как сказал Пушкин: «Одной любви музыка уступает; но и любовь – мелодия», - говорит юбиляр.

В концертах также приняли участие молодые российские музыканты пианист Адам Гуцериев и его сестра, виолончелистка Дали Гуцериева – победители многочисленных международных конкурсов.