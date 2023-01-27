Дирижер Владимир Федосеев отметил двойной юбилей рядом концертов

В Большом зале Московской консерватории имени Чайковского состоялись концерты народного артиста СССР, дирижера Владимира Федосеева и Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Прозвучали произведения Листа, Римского-Корсакова, Рахманинова и Чайковского.
Выступления были приурочены к двойному юбилею: маэстро недавно исполнилось 90 лет, почти 50 из которых он является бессменным руководителем оркестра.
«Я очень люблю своих музыкантов и горжусь ими, страдаю, когда музыканты уходят… Пятьдесят лет мы работаем вместе! Срок большой. Когда я выхожу на концерт, меня и сама публика и музыканты вдохновляют! И музыка, конечно! Я питаюсь музыкой, я ее ем, съедаю. Для меня она каждый раз разная. Как сказал Пушкин: «Одной любви музыка уступает; но и любовь – мелодия», - говорит юбиляр.
В концертах также приняли участие молодые российские музыканты пианист Адам Гуцериев и его сестра, виолончелистка Дали Гуцериева – победители многочисленных международных конкурсов.
Пианист Адам Гуцериев. Фото: Денис Рылов
«Я рад, что выступил на юбилейном концерте Владимира Федосеева, великого дирижера, настоящего Маэстро. Для меня это огромная честь и невероятный опыт. Гениального дирижера отличает то, что он не использует какие-то особые практики, методы, - у него это получается естественно, словно само собой», - отмечает 17-летний Адам
Виолончелистка Дали Гуцериева. Фото: Денис Рылов
«Я очень рада, что сыграла с этим знаменитым оркестром. Невероятные, талантливые музыканты! Это выступление мне запомнится надолго, навсегда!» - добавила 23-летняя Дали.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, Владимир Федосеев руководит Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени Чайковского с 1974 года. Также он активно сотрудничает с оперными и балетными театрами мира – «Ла Скала», Венская опера, Цюрихский оперный театр и другими. Многие записи Владимира Федосеева становились бестселлерами, были удостоены высочайших международных наград, в их числе «Золотого Орфея» и «Шан дю Монд». Дирижер является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», «Славы и чести» I степени, награжден Серебряным крестом и Орденом Почетного Креста I степени Австрийской Республики. Лауреатом «Золотой маски» и обладателем золотой медали Российской академии художеств.