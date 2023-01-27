Срочно избавляйтесь от наличных: названа валюта, которая нанесет сокрушительный удар по доллару — «американец» скоро будет повержен

Аналитики предсказывают, что американский доллар, являющийся мировой резервной валютой, в обозримом будущем будет повержен с пьедестала.
Как пишет финансовый обозреватель Маркус Эшуорт, совсем скоро такие азиатские страны, как Индия, Япония, Китай и Южная Корея, создадут собственную валюту, которая будет способна составить мощную конкуренцию доллару и потеснит его с рынка.
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Обозреватель уверен, что сила доллара в последнее время ослабевает. Новым конкурентом «американца» может стать и активно обсуждаемая южноамериканская общая валюта с рабочим названием «сур» (юг), которую хотят использовать в торговле между Бразилией и Аргентиной.
«Господство американской валюты будет ослаблено, когда появится нефтяная валюта-конкурент. Если завтра крупные азиатские страны типа Индии, Китая, Японии и Южной Кореи решат создать ее, то доллару придется несладко», — заключил Эшуорт.
По материалам Bloomberg