Срочно избавляйтесь от наличных: названа валюта, которая нанесет сокрушительный удар по доллару — «американец» скоро будет повержен

Аналитики предсказывают, что американский доллар, являющийся мировой резервной валютой, в обозримом будущем будет повержен с пьедестала.

Как пишет финансовый обозреватель Маркус Эшуорт, совсем скоро такие азиатские страны, как Индия, Япония, Китай и Южная Корея, создадут собственную валюту, которая будет способна составить мощную конкуренцию доллару и потеснит его с рынка.

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