По новому времени будут жить в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье

Фактически в новых субъектах Российской Федерации и так действует московское время. Но совсем скоро эти изменения будут закреплены на законодательном уровне. Все идет в рамках поэтапной синхронизации законодательства РФ после принятия в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Прежде эти субъекты жили по киевскому времени, то есть разница с Москвой составляла один час. «В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», — цитирует информацию Минпромторга телеканал «360».