Почувствуют все: Василиса Володина предупредила людей 27 января

Астролог Василиса Володина 27 января дала астропрогноз на день. В последнюю пятницу января звездочет предложила людям обратиться к эмоциональной сфере. Поскольку день благоприятствует выходу на чувствительный уровень взаимодействия.

«Венера переходит в Рыбы, а значит все мы становимся чувствительнее. Появляется желание приобщиться к тонкому, неосязаемому.

Прекрасное время, чтобы обратиться к эмоциональному интеллекту, разгадать, что на самом деле движет партнером, проявить сочувствие, если того требует ситуация, или попробовать себя в роли музы.

Слушайте сложную музыку, посмотрите арт-хаусное кино. Найдите человека, точка зрения которого вам категорически не близка, и попытайтесь его понять», - предложила Володина.