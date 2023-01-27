Копеечное средство из аптеки без труда превратит грязную сковородку в новую: чистота без переплат

Толстый слой гари на любимой сковородке не каждая хозяйка способна победить в одиночку. Обычно на помощь идут дорогостоящие чистящие средства, с каждым разом чек в отделе бытовой химии все повышается и повышается. А что если использовать копеечное средство? Которое в два счета отмоет утварь, превратив ее в новенькую?

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От толстого налета на сковородке без труда избавит нашатырь. Причем, для мыться понадобится всего 1 чайная ложка этого спирта! Нужно налить ее в литр теплой воды, опустить в нее сковородку совсем ненадолго, потом достать и протереть. Если загрязнение слишком сильное, замочите утварь подольше.

По материалам сайта Pensnews.