На 1% в месяц: как будет меняться цена на вторичное жилье в 2023 году, дал расклад аналитик Репченко

Многие россияне обеспокоены повышением ставок по ипотеке, а также изменениями льготной программы. И без того дорогие квартиры при таком раскладе становятся просто золотыми. Но экономисты спешат успокоить: в наступившем году цены на жилье рухнут. Потому что избыток предложений существует в условиях недостатка спроса.

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Как будет меняться цена на вторичное жильте, объяснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. И по словам эксперта, будет только падение.