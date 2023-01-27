На 1% в месяц: как будет меняться цена на вторичное жилье в 2023 году, дал расклад аналитик Репченко

Многие россияне обеспокоены повышением ставок по ипотеке, а также изменениями льготной программы. И без того дорогие квартиры при таком раскладе становятся просто золотыми. Но экономисты спешат успокоить: в наступившем году цены на жилье рухнут. Потому что избыток предложений существует в условиях недостатка спроса.
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Как будет меняться цена на вторичное жильте, объяснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. И по словам эксперта, будет только падение.
«Стоимость вторичного жилья в Москве должна вернуться к уровню начала 2020 года, то есть скорректироваться примерно на 30% от максимумов весны 2022 года. С учетом уже случившегося снижения цен в 2022 году, квадратному метру осталось потерять еще около 10-20%, что может произойти в ближайшие 1,5 – 2 года. То есть квадратный метр будет дешеветь в среднем примерно на 1% в месяц», - спрогнозировал падение эксперт в интервью KP.RU.