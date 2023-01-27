«С повторными звонками для обмана пожилых россиян»: юрист рассказал о новых схемах мошенников

Стало известно о новом способе обмана мошенниками пожилых граждан.

Оказалось, злоумышленники вычисляют психотип будущей жертвы с помощью «пробных» звонков. А потом уже разыгрывают целое представление, представляясь кем-нибудь из государственных структур.

«Они разработали новую тактику. Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип», – заявил юрист.

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