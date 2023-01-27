«С повторными звонками для обмана пожилых россиян»: юрист рассказал о новых схемах мошенников

Стало известно о новом способе обмана мошенниками пожилых граждан.
Оказалось, злоумышленники вычисляют психотип будущей жертвы с помощью «пробных» звонков. А потом уже разыгрывают целое представление, представляясь кем-нибудь из государственных структур.
«Они разработали новую тактику. Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип», – заявил юрист.
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«Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги. Например, они называют себя сотрудниками Следственного комитета, говорят о некоем расследовании, а потом убеждают человека поделиться платежными данными или взять «зеркальный» кредит», – добавил эксперт в беседе с radiosputnik.ria.ru.
Напомним, ранее специалист рассказала о новом правиле при покупке недвижимости.