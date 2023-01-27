Страхи перед неопределенностью: люди в панике побежали к банкоматам, чтобы деньги хранить под матрасом

Центробанк России отчитался, что на январь 2023 года объем наличных денег у населения значительно превысил показатель годичной давности. Сейчас у россиян насчитывается 16,4 трлн рублей. То есть оборот кэша на руках вырос на 11% с января по ноябрь 2022 года. Аналитики объясняют такое поведение страхом перед неопределенностью ситуации и возникновением совершенно новых финансовых реалий.

«В целом, прошедший год заставил многих российских граждан задуматься о том, что деньги лучше иметь при себе, чем в банке или на зарплатной карте. Шоков хватало - сначала в феврале, затем в марте с повышением ставки ЦБ с 9,5% сразу до 20%, а затем регулятор ввел ограничения на покупку наличной валюты. Осенью также не обошлось без потрясений», - объяснил причины частный инвестор Федор Сидоров.

Такое поведение, впрочем, свойственно не только россиянам. В Турции при резком взлете инфляции люди опустошали банкоматы, как и в Венесуэле, когда вводились ограничения на отпуск товара в одни руки.

Такие неопределенные обстоятельства заставили людей держать наличные поближе. Например, под матрасом или в тумбочке – мол, целее будут. Но ситуация, сообщает mk.ru, в целом стабилизировалась, правда, экономист Михаил Беляев не исключает какого-нибудь форс-мажора.