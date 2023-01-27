«Удается сохранить свой вес»: названы плюсы позднего завтрака для поддержания тела в тонусе

Британский эксперт отметил, что прежние пищевые привычки могут помешать похудевшему человеку поддерживать понравившийся вес.

Если человек обратится к такому режиму потребления пищи, какой был до преображения, килограммы могут вернуться.

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Майкл Мосли предлагает отказаться от привычного завтрака до работы. Он отдает выбор в пользу позднего завтрака чуть ближе к полудню. Таким способом совмещаются завтрак и обед. И это позволяет не лишать себя вкусного ужина.