«Удается сохранить свой вес»: названы плюсы позднего завтрака для поддержания тела в тонусе

Британский эксперт отметил, что прежние пищевые привычки могут помешать похудевшему человеку поддерживать понравившийся вес.
Если человек обратится к такому режиму потребления пищи, какой был до преображения, килограммы могут вернуться.
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Майкл Мосли предлагает отказаться от привычного завтрака до работы. Он отдает выбор в пользу позднего завтрака чуть ближе к полудню. Таким способом совмещаются завтрак и обед. И это позволяет не лишать себя вкусного ужина.
«Придерживаясь здоровой диеты в средиземноморском стиле, пропуская завтрак и наслаждаясь поздним завтраком, мне удается сохранить свой вес, объем талии, уровень сахара в крови и артериальное давление, и показатели снижаются без подсчета калорий», – поделился Майкл Мосли с dailymail.co.uk.
Напомним, ранее стало известно, что KFC приостанавливает работу и придумывает новый логотип.