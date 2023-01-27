«Планируется проведение эксперимента»: в феврале появится система по контролю товаров с истекшим сроком годности

С первого февраля будет проводиться эксперимент по исключению продажи товаров с истекшим сроком годности.
На первых этапах эксперимента будут контролироваться товары трех категорий: минеральная вода, пиво и молочная продукция.
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«С первого февраля по первого августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции», – отметили в ria.ru.
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