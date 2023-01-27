«Планируется проведение эксперимента»: в феврале появится система по контролю товаров с истекшим сроком годности

Продукты

Продукты. Фото: Global Look Press 

Правительство рассказало об инициативе отслеживать просроченные продукты.

С первого февраля будет проводиться эксперимент по исключению продажи товаров с истекшим сроком годности.

На первых этапах эксперимента будут контролироваться товары трех категорий: минеральная вода, пиво и молочная продукция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«С первого февраля по первого августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции», – отметили в ria.ru.

Напомним, ранее молодоженам будут давать свадебные подарки от государства.

Читайте также