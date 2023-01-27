Василиса Володина раскрыла секреты красоты для Рака, Скорпиона и Рыб: им важно выглядеть хорошо!

Астролог Василиса Володина дала бьюти-советы на 2023 год Ракам, Скорпионам и Рыбам. Она подчеркнула, что этим представителям водной стихии важно хорошо выглядеть, поскольку это дает им чувство защищенности.

«Их внешность всегда открыто говорит окружающим как о состоянии душевной гармонии, так и о внутренних бурях», - отметила звездочет.

Первое и важное в наступившем году для водяных знаков зодиака – это подыскать собственный уникальный оттенок волос, который магически преобразит.

«А еще советую Ракам в 2023 году заботиться о коже локтей и коленок – она такая чувствительная, не забывайте про увлажнение. Скорпионам легче обычного будет избавиться от всего лишнего - растяжек, веснушек или пигментации. А Рыбам очень показаны процедуры для шеи и подбородка», - написала Володина в Telegram-канале.

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