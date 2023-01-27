До 50 тысяч рублей: молодоженам готовы давать свадебные подарки от государства

Стало известно, что россиянам могут вручить денежные вознаграждения за желание отправиться в путешествие по стране в «медовый» месяц после росписи в ЗАГСе.

Государство распорядится, чтобы молодоженам давали повышенный кешбэк за туры.

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