До 50 тысяч рублей: молодоженам готовы давать свадебные подарки от государства

Стало известно, что россиянам могут вручить денежные вознаграждения за желание отправиться в путешествие по стране в «медовый» месяц после росписи в ЗАГСе.
Государство распорядится, чтобы молодоженам давали повышенный кешбэк за туры.
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«В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка – до 50%, но не более 50 тысяч рублей, которым смогут однократно воспользоваться граждане, оформившие супружеские отношения не позднее чем за полгода до момента поездки», – отметили в russian.rt.com.
Напомним, ранее стало известно, когда придет первая выплата единого пособия на детей.