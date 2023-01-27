Будет как новая: раскрыты способы убрать пятна с зимней куртки - результат

Девушки в пуховиках

Девушки в пуховиках. Фото: Global Look Press

Опытные хозяйки поделились своими лайфхаками.

Зимой отстирать грязный пуховик, особенно, если он светлый, бывает затруднительно. Очень часто от обычной стирки он может прийти в негодность. Опытные хозяйки поделились двумя способами справиться с этой нелегкой задачей.

Специалисты портала «Белновости» советуют использовать обычный гель для посуды или даже лимонный сок.

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Так, средство для мытья посуды хорошо убирает с одежды различные загрязнения. Для нужного результата нужно смешать продукт с водой в пропорциях один к одному и нанести на загрязненный участок. Через 15 минут от пятен не останется и следа.

А при запущенных случаях хозяйки обычно используют сок лимона. Его нужно нанести на пятно и выждать полчаса и смыть.

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