Будет как новая: раскрыты способы убрать пятна с зимней куртки - результат

Зимой отстирать грязный пуховик, особенно, если он светлый, бывает затруднительно. Очень часто от обычной стирки он может прийти в негодность. Опытные хозяйки поделились двумя способами справиться с этой нелегкой задачей.
Специалисты портала «Белновости» советуют использовать обычный гель для посуды или даже лимонный сок.
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Так, средство для мытья посуды хорошо убирает с одежды различные загрязнения. Для нужного результата нужно смешать продукт с водой в пропорциях один к одному и нанести на загрязненный участок. Через 15 минут от пятен не останется и следа.
А при запущенных случаях хозяйки обычно используют сок лимона. Его нужно нанести на пятно и выждать полчаса и смыть.