Будет как новая: раскрыты способы убрать пятна с зимней куртки - результат

Зимой отстирать грязный пуховик, особенно, если он светлый, бывает затруднительно. Очень часто от обычной стирки он может прийти в негодность. Опытные хозяйки поделились двумя способами справиться с этой нелегкой задачей.

Специалисты портала «Белновости» советуют использовать обычный гель для посуды или даже лимонный сок.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».