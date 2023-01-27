«Спешите»: Глоба поторопил людей 27 января совершить важное

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Астролог дал прогноз на новый день зимы.

На 27 января астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, дал астропрогноз. В нем исследователь определил главное, что советует сделать людям, и поторопил в некоторых вопросах.

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В частности, день будет благоприятным для деловых задач, а также решения финансовых вопросов. Но уделять им внимание нужно в определенное время. Кроме того, есть риски.

«Пятница удачна для решения деловых вопросов и мозгового штурма. Утром и днем спешите решить финансовые вопросы. День активного творчества и новых идей. Но будьте предельно осторожны вечером и ночью!» - написал Глоба-младший в своем Telegram-канале.

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