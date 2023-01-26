«Не пренебрегаю своими ритуалами красоты»: Анастасия Решетова показала себя настоящую, без макияжа

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Модель показала свою естественную красоту.

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге кадры с патчами под глазами и сияющей кожей.

Знаменитость только вышла из душа. Анастасия позировала в махровом халате и с мокрыми волосами. 

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Решетова показала, как выглядит без макияжа. 

«Чем старше становишься, тем сильнее любишь и ценишь свою кожу, тело да и здоровье в целом. Никогда не пренебрегаю своими ритуалами красоты. Я бы даже сказала, что получаю удовольствие от ухода за собой», – призналась Решетова в своем микроблоге. 

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему зубная эмаль может поменять цвет.

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