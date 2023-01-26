«Не пренебрегаю своими ритуалами красоты»: Анастасия Решетова показала себя настоящую, без макияжа

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге кадры с патчами под глазами и сияющей кожей.
Знаменитость только вышла из душа. Анастасия позировала в махровом халате и с мокрыми волосами.
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Решетова показала, как выглядит без макияжа.
«Чем старше становишься, тем сильнее любишь и ценишь свою кожу, тело да и здоровье в целом. Никогда не пренебрегаю своими ритуалами красоты. Я бы даже сказала, что получаю удовольствие от ухода за собой», – призналась Решетова в своем микроблоге.
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
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