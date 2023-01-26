«Не пренебрегаю своими ритуалами красоты»: Анастасия Решетова показала себя настоящую, без макияжа

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге кадры с патчами под глазами и сияющей кожей.

Знаменитость только вышла из душа. Анастасия позировала в махровом халате и с мокрыми волосами.

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Решетова показала, как выглядит без макияжа.