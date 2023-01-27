Спешите заценить: в WhatsApp усовершенствовали одну функцию

Разработчики WhatsApp усовершенствовали редактор фото, добавив в него несколько функции. О новых возможностях редактора пишет портал WABetaInfo.
Итак, первая заключается в возможности быстрого переключения между различными шрифтами. Варианты шрифта представлены прямо над клавиатурой.
Вторая функция предоставляет возможность изменить выравнивание текста в мессенджере. Благодаря ей можно будет выровнять текст по левому краю, по центру, по правому краю.
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С помощью третьей функции пользователи могут изменить цвет фона текста. Как отметили эксперты, данное нововведение призвано улучшить восприятие надписей.
Обновление доступно только в бета-версии 2.23.3.4 для Android.