Спешите заценить: в WhatsApp усовершенствовали одну функцию

Смартфон в руках

Смартфон в руках. Фото: Global Look Press

Одна из возможностей заключается в изменении выравнивания текста в мессенджере.

Разработчики WhatsApp усовершенствовали редактор фото, добавив в него несколько функции. О новых возможностях редактора пишет портал WABetaInfo.

Итак, первая заключается в возможности быстрого переключения между различными шрифтами. Варианты шрифта представлены прямо над клавиатурой.

Вторая функция предоставляет возможность изменить выравнивание текста в мессенджере. Благодаря ей можно будет выровнять текст по левому краю, по центру, по правому краю.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

С помощью третьей функции пользователи могут изменить цвет фона текста. Как отметили эксперты, данное нововведение призвано улучшить восприятие надписей.

Обновление доступно только в бета-версии 2.23.3.4 для Android. 

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