«Каждое третье число месяца»: когда придет первая выплата единого пособия на детей

Стал известен срок получения первой выплаты единого пособия на ребенка.

Первая выплата будет доступна семье с детьми в течение пяти рабочих дней с момента решения о начислении денежных средств.

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«После вынесения решения первая выплата поступает в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее вы будете получать средства каждое третье число месяца при перечислении на банковские реквизиты. И с 3-го по 25-е число при перечислении на почту», — завили в Telegram-канале фонда.