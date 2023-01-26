За уши было не оттащить: раскрыт рецепт любимой пасты принцев Уильяма и Гарри

Бывший придворный шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал рецепт фирменной пасты болоньезе, которую он в свое время готовил для принцев Уильяма и Гарри, когда они были еще детьми. Он заверил, что королевские отпрыски просто обожали это блюдо!
Однако в блюде нет ничего необычного. Да, все ингредиенты для пасты можно найти в ближайшем супермаркете.
Итак, рецепт включает 800 г консервированных томатов, 500 г говяжьего фарша, одну морковь, которую нужно очень мелко нарезать, и два кубика говяжьего бульона.
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Также во время готовки понадобятся два зубчика чеснока, две палочки сельдерея, пара ложек оливкового масла, две чайные ложки вустерширского соуса (кисло-сладкий, слегка пикантный ферментированный английский соус), соль, перец, а также одна натертая луковица и столовая ложка муки без горки, пишет Marie Claire.
На разогретом масле нужно приготовить все овощи и специи до золотистого цвета. Далее в смесь добавляют фарш и увеличивают огонь. Как только фарш подрумянится, можно добавлять муку, томаты, соус и бульон.
После этого останется только довести до кипения и варить все в течение 25–30 минут, а если соус загустеет, можно долить немного воды.