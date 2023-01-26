Вкусно, сытно, безопасно: названы самые лучшие марки сервелата — есть в любом магазине

В Роскачестве перечислили три лучшие торговые марки сервелата, которые можно легко обнаружить на полках магазинов.

Во время исследования специалисты проверили продукты 29 торговых марок. Их оценивали по восьми критериям. По словам экспертов, необходимо было установить, насколько качественный и безопасный сервелат покупает потребитель.

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Итак, лучшими были признаны продукты трех известных торговых марок — «Ближние горки», «Клинский» и «Ремит». Эти колбасы изготовлены из качественного сырья, в них достаточное количество белков и жиров, отсутствуют посторонние ДНК.