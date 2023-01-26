«Больше денег можно получить»: все о выходных и отпуске в марте 2023 года

Весна

Весна. Фото: Global Look Press

Каждый год правительство РФ утверждает производственный календарь.

Стало известно, как россияне будут отдыхать в марте.

В первом месяце весны есть один праздничный день. Восьмое марта является официальным  выходным днем.

«Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ он является выходным днем в России. Так как в этом году он выпадает на среду, то в предшествующий празднику вторник, 7 марта, рабочий день сокращается согласно статье 95 Трудового кодекса РФ», — отметили в ria.ru.

А вот девятого марта россияне вновь отправятся на работу. Всего будет 22 рабочих дня в марте 2023: 21 полный и один сокращенный.

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Что касается выгоды брать отпуск в марте, надо учитывать следующее: 

«Чем больше рабочих дней, тем больше денег можно получить за отпуск. Праздничные дни не учитываются в отпуске и, соответственно, не оплачиваются».

Напомним, ранее синоптики рассказали о снежной погоде в феврале.

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